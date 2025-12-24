Passageiros ficaram sem ônibus da Viação Real por dois dias - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Após dois dias de paralisação, a greve de motoristas de ônibus da Viação Real chegou ao fim, no início da manhã desta quarta-feira (24). Os trabalhadores protestaram pelo não pagamento de salários, ticket alimentação, FGTS, além de férias.

De acordo com o Sindicato de Rodoviários, a empresa se comprometeu a pagar o adiantamento quinzenal dos funcionários na próxima sexta-feira (26). Além disso, a Viação Real prometeu marcar, na próxima semana, uma data para pagar as férias atrasadas.

A greve, que teve início na segunda-feira (22) , chegou a movimentar também funcionários da Viação Vila Isabel, que voltou atrás e colocou os ônibus para rodar no mesmo dia. A empresa também se comprometeu a pagar o adiantamento e as férias atrasadas. No total, 24 linhas das duas viações foram afetadas em algum grau pela paralisação.