Passageiros ficaram sem ônibus da Viação Real por dois diasReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Greve de motoristas de ônibus das Zonas Sul, Sudeste, Norte e Centro chega ao fim
Viação Real se comprometeu a pagar adiantamento quinzenal ainda nesta semana
Programa Acolhe Baixada é direcionado a pacientes de 14 anos a 25 anos que moram na região
Iniciativa visa a prevenção à gravidez não planejada e conta com a implantação de um contratecptivo no braço da jovem
Obra em Nova Iguaçu vai impedir que 480 mil litros de esgoto por dia cheguem aos rios da cidade
Novo sistema de coleta e tratamento beneficiará nove mil moradores e representará um avanço ambiental e em saúde pública
PM condenado por estuprar e matar sobrinho é preso em Angra dos Reis
Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, estava foragido e foi condenado a 46 anos de prisão pelo crime
Preso suspeito de matar namorada grávida na Rocinha
Durante as investigações, os policiais descobriram que ele tentava fugir do Rio para Minas Gerais
Jantar entre Bacellar e desembargador não aconteceu, afirma defesa
Advogados alegam que nome de Macário Judice Neto foi citado 'em vão' durante conversa entre parlamentar e TH Joias
