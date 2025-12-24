Estação elevatória Santo Elias - Divulgação

Publicado 24/12/2025 00:00

A implantação de um novo sistema de esgotamento sanitário no bairro K11 marca um passo decisivo para a recuperação ambiental e a proteção da saúde pública em Nova Iguaçu. A estrutura vai modernizar o saneamento da região e impedir o despejo diário de cerca de 480 mil litros de esgoto in natura nos rios da Prata e Sarapuí, contribuindo para a redução da poluição, a preservação dos recursos hídricos e a melhoria das condições urbanas.

A intervenção faz parte do conjunto de obras executadas pela Águas do Rio com foco na universalização do saneamento na Baixada Fluminense até 2033.

A iniciativa beneficiará aproximadamente nove mil moradores do bairro e de áreas do Centro, que passarão a contar com coleta e tratamento adequados. A diminuição da contaminação dos cursos d’água favorece a prevenção de doenças e promove mais qualidade de vida para a população local.

De acordo com a concessionária, que integra o grupo Aegea Saneamento, o K11 é o primeiro bairro do município a receber uma infraestrutura completa de esgotamento, incluindo redes coletoras e estação elevatória. Até o momento, mais de 14 quilômetros de tubulação foram instalados, assegurando o direcionamento correto dos poluentes até o sistema de tratamento.

Com a conclusão das obras, Nova Iguaçu passará a contar com uma solução mais moderna, sustentável e eficiente, capaz de reduzir impactos ambientais, valorizar o espaço urbano e fortalecer a saúde coletiva. O diretor-executivo da Águas do Rio, Felipe Esteves, ressalta a importância da iniciativa.

“Vamos entregar um sistema que transforma a realidade ambiental do município. Ao impedir que cerca de 480 mil litros de esgoto in natura sejam despejados diariamente nos rios, garantimos mais dignidade, saúde e qualidade de vida para a população, além de contribuir para a valorização urbana. Este é mais um passo do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da região”, afirmou.

Entrega prevista para junho de 2026

Após a coleta, o esgoto seguirá por um fluxo estruturado até a Estação Elevatória de Esgoto Santo Elias, em Mesquita, onde passará pelo gradeamento inicial para retenção de resíduos sólidos. Na sequência, o material será encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto Sarapuí, responsável pelas etapas finais de depuração antes da devolução segura ao meio ambiente.

Com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026, a Elevatória K11 terá capacidade para bombear 2,6 litros de esgoto por segundo. A estrutura será fundamental para superar os desníveis da região e garantir o transporte adequado dos efluentes, especialmente em áreas onde a topografia dificulta o escoamento por gravidade.

Construída de forma subterrânea, a unidade contará com um moderno sistema de monitoramento de fluxo e vazão, acompanhado em tempo real pelo Centro de Operações Integradas da Águas do Rio, localizado na Praça Mauá, na Zona Portuária da capital. A tecnologia amplia a eficiência operacional, qualifica a tomada de decisões e reduz riscos no funcionamento do sistema.