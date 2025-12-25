A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o crime - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 25/12/2025 17:01

Rio - Uma passageira de carro por aplicativo morreu baleada na comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói, na madrugada de quarta-feira (24). Segundo informações iniciais, Cíntia Regina Guimarães dos Santos foi ferida no banco de trás do veículo, ao lado do marido.

A mulher chegou a ser socorrida para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio, e ao chegarem no local já encontraram Cíntia morta.

Ainda segundo a PM, no momento em que a passageira foi atingida não havia operação policial na região. O policiamento na localidade está reforçado.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo (DHNSG) investiga o crime e busca os responsáveis pelos disparos contra o carro de aplicativo.

Clima é de terror e guerra no Fonseca

Moradores das localidades da Palmeira, Santo Cristo e Travessa Benvindo, no Fonseca, além do Morro do Estado, no Centro, vivem momentos de terror desde o início de dezembro. Segundo relatos, bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP) têm trocado constantemente tiros com criminosos do Comando Vermelho (CV), na tentativa de invasão e retomada de territórios.



