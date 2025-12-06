Policial militar foi preso com fuzil com numeração raspada - Divulgação/PMRJ

Policial militar foi preso com fuzil com numeração raspadaDivulgação/PMRJ

Publicado 06/12/2025 16:29

Rio - O homem preso durante um confronto entre traficantes na comunidade da Palmeira , no Fonseca, em Niterói, é um policial militar lotado no 15º BPM (Duque de Caxias). Com ele, agentes do 12º BPM (Niterói) apreenderam um fuzil e uma pistola com numerações raspadas, além de munições, carregadores, um celular e dinheiro em espécie.

O policial tentava deixar a comunidade de carro quando acabou interceptado por uma viatura da PM. O veículo também terminou apreendido. O agente foi levado para a 78ª DP (Fonseca), onde acabou autuado por porte ilegal de arma, e, em seguida, conduzido ao sistema prisional.



Em nota, o comando da corporação reiterou que "não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".

Noite de guerra no Fonseca

Moradores das localidades da Palmeira, Santo Cristo e Travessa Benvindo, no Fonseca, além do Morro do Estado, no Centro, viveram momentos de terror durante um intenso confronto entre traficantes. Segundo relatos, bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP) trocaram tiros com criminosos do Comando Vermelho (CV), na tentativa de invasão e retomada de territórios.

Na manhã de hoje, o 12º BPM reforça o policiamento nas comunidades do Fonseca e no Morro do Estado. De acordo com o comando do Batalhão, policiais militares realizam monitoramento de inteligência e equipes dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM e do 7º BPM (São Gonçalo) estão nas comunidades para prender criminosos. As principais ruas de cidade também recebem reforço no patrulhamento preventivo.