A Prefeitura do Rio montou uma operação especial neste sábado (6) para o "AeroFla", embarque do Flamengo rumo a Doha, no Catar, onde o time carioca disputa a Copa Intercontinental.
Após o tetra da Libertadores e o eneacampeonato brasileiro, a expectativa é que os torcedores rubro-negros recebam a delegação com outra grande festa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador.
O voo fretado dos jogadores e da comissão técnica está previsto para decolar às 15h, porém a ação da Prefeitura vai começar às 11h30 em dois pontos da cidade:
Entorno do Ninho do Uburu (Vargem Grande): de onde os ônibus com a delegação partem às 12h45.
Terminal Aroldo Melodia (Cidade Universitária): onde os torcedores vão se concentrar.
Interdições:
O acesso à Ilha do Governador será feito exclusivamente pela Estrada do Galeão (Ponte Nova).
De 11h30 às 18h:
a Ponte velha do Galeão ficará fechada nos dois sentidos;
Estrada do Galeão (sentido Fundão) será bloqueada no acesso ao Terminal de Cargas do Galeão e à Linha Vermelha (sentido Baixada).
Desvios:
Para chegar no Centro: Ponte Nova do Galeão.
Para chegar na Baixada Fluminense/Zona Oeste:
Opção 1: Ponte Nova > Linha Vermelha (Centro) > Av. Brigadeiro Trompowski > retorno Ilha do Fundão > Linha Vermelha (Baixada)
Opção 2: Ponte Nova > Linha Vermelha (Centro) > Av. Brigadeiro Trompowski > Rua Sargento Peixoto > Av. Almirante Frontin > Rua Santo Adalardo > Av. Brasil (Zona Oeste)
Segundo a Prefeitura do Rio, o COR fará monitoramento em tempo real com mais de 260 câmeras, drones e equipes nas ruas.
Trajeto da delegação:
Com saída prevista para 12h45, o ônibus da delegação seguirá pela Av. Salvador Allende, Abelardo Bueno, Engenheiro Carlos Carvalho, Curva Chico Anysio, Ayrton Senna, Linha Amarela e Linha Vermelha até a Ponte Velha do Galeão, de onde vai acessar o Terminal de Cargas e seguir para o local de embarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.