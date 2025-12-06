Ônibus da delegação parte às 12h45 para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador - Érica Martin / Arquivo O Dia

Ônibus da delegação parte às 12h45 para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do GovernadorÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 06/12/2025 11:25 | Atualizado 06/12/2025 11:37

A Prefeitura do Rio montou uma operação especial neste sábado (6) para o " AeroFla ", embarque do Flamengo rumo a Doha, no Catar, onde o time carioca disputa a Copa Intercontinental.

Após o tetra da Libertadores e o eneacampeonato brasileiro, a expectativa é que os torcedores rubro-negros recebam a delegação com outra grande festa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador.

O voo fretado dos jogadores e da comissão técnica está previsto para decolar às 15h, porém a ação da Prefeitura vai começar às 11h30 em dois pontos da cidade:

Entorno do Ninho do Uburu (Vargem Grande): de onde os ônibus com a delegação partem às 12h45.

Terminal Aroldo Melodia (Cidade Universitária): onde os torcedores vão se concentrar.

Interdições:

O acesso à Ilha do Governador será feito exclusivamente pela Estrada do Galeão (Ponte Nova).

De 11h30 às 18h:

a Ponte velha do Galeão ficará fechada nos dois sentidos;

Estrada do Galeão (sentido Fundão) será bloqueada no acesso ao Terminal de Cargas do Galeão e à Linha Vermelha (sentido Baixada).

Desvios:

Para chegar no Centro: Ponte Nova do Galeão.

Para chegar na Baixada Fluminense/Zona Oeste:

Opção 1: Ponte Nova > Linha Vermelha (Centro) > Av. Brigadeiro Trompowski > retorno Ilha do Fundão > Linha Vermelha (Baixada)



Opção 2: Ponte Nova > Linha Vermelha (Centro) > Av. Brigadeiro Trompowski > Rua Sargento Peixoto > Av. Almirante Frontin > Rua Santo Adalardo > Av. Brasil (Zona Oeste)

Segundo a Prefeitura do Rio, o COR fará monitoramento em tempo real com mais de 260 câmeras, drones e equipes nas ruas.



Trajeto da delegação:

Com saída prevista para 12h45, o ônibus da delegação seguirá pela Av. Salvador Allende, Abelardo Bueno, Engenheiro Carlos Carvalho, Curva Chico Anysio, Ayrton Senna, Linha Amarela e Linha Vermelha até a Ponte Velha do Galeão, de onde vai acessar o Terminal de Cargas e seguir para o local de embarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim.