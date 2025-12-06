Material apreendido pelos policiais do 12º BPM - Reprodução

Material apreendido pelos policiais do 12º BPMReprodução

Publicado 06/12/2025 09:01

Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam quatro homens e apreenderam um adolescente, na noite desta sexta-feira (5), no Complexo da Viradouro, em Niterói, na Região Metropolitana, com mais de 150 embalagens de drogas, incluindo cocaína e crack. Dois dos detidos tinham mandado de prisão em aberto.

O DIA apurou que os presos foram identificados como: Renato Moreira da Silva, de 33 anos; Nathan Marinho Gonzaga, de 24; Patrick dos Santos Morais, 21 anos; e Jean Gomes de Oliveira, de 19. O adolescente, K. R. d. M., tem 17 anos.

A partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia, os agentes se dirigiram à Comunidade da Grota, onde localizaram o grupo. Todos estavam vestidos de preto, cor que caracterizaria o Comando Vermelho, facção criminosa que domina a localidade. Não houve troca de tiros.

Com o quinteto, os policiais apreenderam 74 trouxinhas de maconha (125 g); 72 pinos de cocaína (122 g); 32 pedras de crack (3 g); três rádios transmissores; e três balanças de precisão.

Os policiais cumpriram contra Renato Moreira um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital, por se tratar de um evadido do sistema prisional; e contra Nathan Marinho, um mandado de prisão, emitido pela 1ª Vara de Família da Região Oceânica/Niterói, por não pagamento de pensão alimentícia.

Os dois não vão responder por tráfico de drogas, apenas seguiram presos para o cumprimento dos mandados. Já o adolescente e Patrick dos Santos e Jean Gomes acabaram apreendido e detidos, respectivamente, e vão responder pelo crime. O caso está na 79ª DP (Jurujuba).