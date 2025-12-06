Homem morreu na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso - Divulgação/Prefeitura Rio

Publicado 06/12/2025 18:56

Rio - A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Luiz Lima, de 32 anos, ocorrida por volta das 5h deste sábado (6), na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Segundo a perícia, o corpo apresentava marcas de tiros.

A Polícia Militar afirma que Luiz bateu com a moto em uma viatura do 22º BPM (Maré) e, devido aos ferimentos, morreu na via expressa. A corporação informou que os agentes estavam deixando o local, após finalizar uma abordagem na Linha Amarela, com os sinais luminosos ligados, quando foram atingidos pela motocicleta. O batalhão também reforçou que não houve disparos por parte dos policiais.



A via chegou a ficar interditada no sentido Barra da Tijuca para o trabalho do Corpo de Bombeiros, da concessionária e da perícia da Polícia Civil.



De acordo com a investigação, Luiz tinha três anotações criminais, entre elas uma por furto. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), e o corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro.