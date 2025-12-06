Gabriela Castellani Pinto afirmou na delegacia que não viu idosa no momento do atropelamento - Reprodução/Redes Sociais

Gabriela Castellani Pinto afirmou na delegacia que não viu idosa no momento do atropelamentoReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/12/2025 16:23

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa atropelada por uma motorisa que dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso aconteceu em Niterói, na Região Metropolitana, na última quinta-feira (4). Solange Therezinha de Almeida e Albuquerque Azevedo Marques, 89, passava pela faixa de pedestre quando foi atingida pelo veículo da empresária Gabriela Castellani Pinto, de 46.

O atropelamento aconteceu no cruzamento entre as ruas Lopes Trovão e Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, Zona Sul da cidade, quando a vítima atravessa uma faixa de pedestres. Ao ser atingida pelo carro de Gabriela, Solange sofreu traumatismo craniano e não resistiu, morrendo no local. A empresária acabou conduzida à delegacia, onde relatou não ter visto a idosa no momento do acidente. Ela vai responder ao inquérito em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 77ª DP (Icaraí) como homicídio culposo agravado pela falta de habilitação da motorista e pela vítima estar na faixa de pedestre. Uma perícia foi realizada e os agentes da distrital solicitaram imagens de câmeras de segurança da região.

A 77ª DP (Icaraí) investiga o caso como homicídio culposo agravado pela falta de habilitação e pela vítima estar na faixa de pedestre. A perícia foi feita no local e agentes solicitaram imagens de câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para apurar os fatos. A reportagem do DIA tenta contato com a defesa de Gabriela Castellani Pinto. O espaço está aberto para manifestação.

A empresária é mulher do secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói e vereador, Luiz Carlos Gallo (Cidadania). Procuradas, a Prefeitura de Niterói e a Câmera de Vereadores ainda não se pronunciaram sobre o caso.