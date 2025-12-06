Problema de energia interrompeu circulação de trens da SuperVia neste sábado (6) - Arquivo/O Dia

Publicado 06/12/2025 18:01 | Atualizado 06/12/2025 18:39

Rio - O trecho entre as estações Olinda e Japeri ficou sem circulação devido a um problema no sistema de energia da SuperVia por quase duas horas. A falha começou por volta das 16h40 deste sábado (6) e normalizou às 18h16. A extensão Paracambi seguiu operando normalmente.

Durante a pane no ramal Japeri, na Baixada Fluminense, os trens circularam apenas entre as estações Central do Brasil e Anchieta. As alterações pegaram passageiros de surpresa. Nas redes sociais, clientes reclamam da falta de orientação adequada por parte dos funcionários nas plataformas.



"Por que não avisam na Central? Deixam o pessoal embarcar para gastarmos mais passagens com outros transportes! Absurdo"; "Queria saber o motivo de não ter um aviso na Central. Só depois de embarcado vocês vêm avisar. Falta de respeito"; "Muita falta de informação nas estações. As pessoas embarcam sem saber. Normalizem, tem gente aguardando nas estações", escreveram alguns passageiros.



A concessionária informou que os técnicos atuaram para o restabelecimento da operação no ramal.