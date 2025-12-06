Homem aproveita o tempo estável para pescar na Ilha do GovernadorReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Previsão: máximas acima dos 30º C e céu com poucas nuvens marcam o fim de semana no Rio
Há perspectiva de pancadas isoladas de chuva apenas a partir de terça (9)
A lógica por trás dos movimentos de Trump
O governo americano aumenta a pressão contra a Venezuela e, ao mesmo tempo, faz afagos no Brasil. Tomara que Brasília saiba tirar proveito dessa situação. Tomara.
Trem do Samba arrasta multidão pelos trilhos e ruas de Oswaldo Cruz; veja vídeos
Velha Guarda da Portela, Marcelinho Moreira e Leci Brandão fizeram parte da programação deste sábado (6)
Vídeo: após cinco anos, Árvore de Natal da Lagoa volta a iluminar a cidade
Luzes ficarão ligadas todos os dias até 6 de janeiro de 2026
Vazamento de gás mobiliza bombeiros na movimentada Rua do Senado
Via tem recebido milhares de visitantes após ser eleita a mais 'cool' do mundo
Motociclista morre baleado na Linha Amarela; polícia investiga
PM afirma que homem bateu em uma viatura do 22º BPM (Maré) e nega qualquer disparo por parte dos agentes
Pane no sistema de energia interrompe circulação de trens no ramal Japeri
Passageiros criticaram a SuperVia pela falta de informação nas plataformas na tarde deste sábado (6)
