Homem aproveita o tempo estável para pescar na Ilha do Governador - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/12/2025 14:03

Rio – Este fim de semana no Rio está do jeito que o carioca gosta: céu azul, sem previsão de chuva, e temperaturas elevadas, com máximas acima dos 30º C. Um verdadeiro convite a atividades ao ar livre, como a tradicional praia, práticas esportivas e pescaria.

Para este sábado (6), com o tempo influenciado por um sistema de alta pressão, as temperaturas ficam em elevação, com mínima de 16º C, na região do Centro e da Grande Tijuca, e a máxima, de 33º C, na Zona Oeste. O vento varia entre moderado e forte, e o céu só fica nublado à noite.

No domingo (7), o sistema de alta pressão persiste, o que mantém o tempo estável e faz as temperaturas subirem ligeiramente: máxima e mínima de 34º C e 17º C. O céu deverá ter poucas nuvens, sem perspectiva de chuva, e os ventos seguem moderados.

Já na segunda (8), a mudança mais significativa é o céu com mais nuvens. No mais, o cenário se altera muito pouco: termômetros entre 19º C e 34º C; sem previsão de chuva; e vento de fraco a moderado.

Nos dois dias seguintes, a temperatura segue elevada, entre 20º C e 35º C, com nebulosidade e vento de moderado a forte. Quanto à chuva, há previsão de pancadas isoladas no fim da tarde de terça (9); e na madrugada de quarta (10).