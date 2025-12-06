Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros interditaram uma faixa da Rua do Senado, nº 167, na altura da Rua Ubaldino, no Centro do Rio, por causa de um vazamento de gás na noite deste sábado (6). Segundo o Quartel Central, o escapamento começou por volta das 19h50 em um bueiro da via. Às 20h30, a ocorrência já havia sido encerrada, sem registro de feridos.
O COR-Rio informou que, mesmo após o fim dos trabalhos dos bombeiros, o trânsito permanecia intenso na região, que recebe milhares de visitantes, especialmente aos fins de semana. Na noite deste sábado, a Rua do Senado recebia vários eventos com rodas de samba.
Eleita a rua mais "cool" (ou "legal", em tradução livre) do mundo em 2025 pela revista internacional Time Out, a via tem recebido um fluxo acima do habitual de visitantes.
