Rua do Senado, no Centro do Rio, com grande movimentação na noite de sábado (6) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/12/2025 21:52 | Atualizado 06/12/2025 21:57

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros interditaram uma faixa da Rua do Senado, nº 167, na altura da Rua Ubaldino, no Centro do Rio, por causa de um vazamento de gás na noite deste sábado (6). Segundo o Quartel Central, o escapamento começou por volta das 19h50 em um bueiro da via. Às 20h30, a ocorrência já havia sido encerrada, sem registro de feridos.