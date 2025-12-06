Incêndio provocou uma alta coluna de fumaça preta - Reprodução/redes sociais

Publicado 06/12/2025 15:25

Rio – Um incêndio atingiu um condomínio residencial em construção no bairro Barra Olímpica, na Zona Sudoeste, na tarde deste sábado (6). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma coluna alta de fumaça saindo do local, próximo ao conjunto Rio 2.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no quartel da Barra às 12h23. De acordo com os militares, o foco do incêndio se deu em uma garagem do condomínio, localizado na Rua Franz Weissman.

Cerca de uma hora depois, as chamas já estavam controladas. A ocorrência foi encerrada às 13h30. Ninguém se feriu.