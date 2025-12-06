Velha Guarda da Mangueira no Palco Paulo da Portela, neste sábado (6) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/12/2025 22:51

O trem do samba é o melhor evento do ano no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/nyzknYVLsZ — Pietro Reis (@_pietroreis) December 7, 2025

Inspirada nas viagens que Paulo da Portela e outros sambistas faziam no início do século 20 para escapar da repressão policial ao gênero, a festa começou no palco Paulo da Portela. A programação contou com apresentações do anfitrião Marquinhos de Oswaldo Cruz, além de Vila Isabel, Salgueiro, Mangueira, Império Serrano e diversos outros nomes tradicionais do samba.Às 18h04, mesmo horário em que Paulo da Portela seguia para Oswaldo Cruz, começaram as viagens diretas com rodas de samba dentro dos trens. A primeira composição, especial para convidados, levou Marquinhos de Oswaldo Cruz e as velhas guardas das escolas de samba.Ao todo, quatro trens diretos partiram às 18h24, 18h44, 19h04 e 19h24, todos com grupos animando o trajeto. As composições saíram da plataforma 2 da Central do Brasil. Nas ruas do bairro da Zona Norte, o evento seguiu com ainda mais atrações.O Palco Mestre Candeia, na Rua João Vicente, recebeu Samba da Volta, Dorina, Marquinhos Diniz e Dudu Nobre. Já Roberta Sá e o Terreiro de Crioulo se apresentaram no Palco Dona Ivone Lara, na Rua Átila da Silveira. O Palco Mestre Monarco contou com a Velha Guarda da Portela, Marcelinho Moreira, que homenageou Arlindo Cruz, e Leci Brandão.