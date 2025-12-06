Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas retorna ao Rio após cinco anos - Divulgação/Prefeitura Rio

Publicado 06/12/2025 22:07 | Atualizado 06/12/2025 22:56

Rio - A Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, foi inaugurada na noite deste sábado (6) com um espetáculo de luzes e uma emocionante queima de fogos que encantou o público. Com 60 metros de altura, mais de 20 km de LEDs e 29 anos de tradição, um dos principais símbolos do Natal carioca voltou a brilhar no Complexo Lagoon.

Veja o vídeos:

Inaugurada na noite deste sábado (6/12) após hiato de 5 anos, a árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ). pic.twitter.com/DaiFmQRTEF — Maicon Souza (@MaiconSouza_) December 7, 2025

A cerimônia contou com apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica, regida pelo maestro Felipe Prazeres, e participação da cantora Analu Pimenta, que trouxe o clima natalino com clássicos como "Noite Feliz". Quem também marcou presença foi o prefeito Eduardo Paes, que ficou responsável por apertar o botão que faz as luzes acenderem.

Telões de alta definição também foram instalados em dois pontos estratégicos, no Parque dos Patins e Parque do Cantagalo, para que o público pudesse acompanhar a celebração em outros espaços da Lagoa.

As luzes ficarão ligadas até 6 de janeiro de 2026, todos os dias. O acendimento ocorrerá de quinta-feira a domingo, das 19h à 0h; sexta e sábado, das 19h à 1h.

Operação de trânsito



A CET-Rio informa que o estacionamento será proibido até o dia 10 de janeiro de 2026 em toda a extensão das avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, em ambos os lados e sentidos, inclusive sobre os canteiros divisores de pistas. Não há previsão de interdições nas vias do bairro.



A prefeitura orienta a população sobre a importância de priorizar o transporte público no deslocamento até a Árvore da Lagoa para ajudar na fluidez do trânsito e evitar infrações, como o estacionamento irregular. O metrô é a melhor opção de transporte público para chegar e voltar do evento.

A concessionária MetrôRio orienta o público a desembarcar e embarcar na estação General Osório/Ipanema, pelo Acesso E – Lagoa, localizado na Avenida Epitácio Pessoa, na altura do Corte do Cantagalo.