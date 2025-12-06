Rio - Após três anos de buscas, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) prenderam, neste sábado (6), o criminoso Robert Richard Nogueira da Silva, de 22 anos, conhecido como Lázaro, na comunidade de Visconde, em Itaboraí. No inquérito da Civil, ele é acusado de matar a tiros a mãe de um policial civil durante uma tentativa de assalto em Guapirimim.
Segundo as investigações, em julho de 2022, Lázaro tentou assaltar o agente, que reagiu à agressão. Houve troca de tiros e, durante o confronto, a mãe do policial, Odinéia Fernandes da Silva, acabou baleada pelo criminoso e morreu. Em seguida, o homem roubou uma moto e fugiu do local.
Após trabalhos de investigação e monitoramento da unidade, as equipes da unidade identificaram e localizaram de Lázaro. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva por latrocínio e roubo qualificado. Ainda conforme apurado pelos agentes, o bandido integra o tráfico de drogas da região.
