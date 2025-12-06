Três restaurantes foram interditados após fiscais encontrarem insetos e alimentos impróprios - Divulgação / SEOP

Três restaurantes foram interditados após fiscais encontrarem insetos e alimentos imprópriosDivulgação / SEOP

Publicado 06/12/2025 09:39

Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) interditaram dois bares e um restaurante japonês em Botafogo, Zona Sul, na noite desta sexta-feira (5).

De acordo com a secretaria, os estabelecimentos "Boteco Bom de Copo", "Rosa de Ouro Restaurante, Bar e Pizzaria" e "Epifania Oriental" tiveram que ser fechados após serem encontradas baratas e fezes de roedores nas cozinhas, nas áreas de preparo e nos estoques. Para reabrir, os locais precisarão adequar a estrutura e fazer ajustes sanitários exigidos pelos órgãos.

Ao todo, 11 locais foram vistoriados nas ruas Voluntários da Pátria e Nelson Mandela e receberam multas no valor de R$ 4 mil por desobediência ao edital de interdição, falta de higiene nas instalações e na conservação nos alimentos, além de infestação de insetos. Além disso, 430 kg de alimentos impróprios foram descartados.

A ação da Seop também reforçou as regras para uso das calçadas. O espaço só pode receber mesas e cadeiras quando o estabelecimento estiver com o Alvará de Licença e TUAP (Taxa de Uso de Área Pública) regularizados.

"Os bares são grandes pontos de encontro de amigos ou famílias. Mas precisamos nos divertir sem ferir o direito do outro. A legislação precisa ser respeitada”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

O DIA tentou contato com os restaurantes, mas não houve resposta. O jornal segue aberto para possíveis manifestações.