Material apreendido pelos agentes durante a operação - Divulgação

Material apreendido pelos agentes durante a operaçãoDivulgação

Publicado 05/12/2025 21:42

Rio - Equipes de órgãos de segurança do Rio apreenderam armas brancas e drogas durante uma operação em pontos da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, nesta sexta-feira (5). Entre os materiais recolhidos pelos agentes, estavam facas, facões, estiletes, tesouras e espetos de ferro, além de pinos de cocaína, cachimbos de crack e triturador de maconha.

A ação contou com policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), da 42ª DP (Recreio), Barra Presente e Recreio Presente, além de equipes da Superintendência Estadual (Segov). Os agentes percorreram pelo Quebra-Mar, no viaduto da Praia dos Amores, na Avenida das Américas e na Praça do Parque das rosas.

"A ação ocorreu de forma coordenada, com locais mapeados e vias mais sensíveis da região. Resultado direto das demandas de recebemos dos moradores, que vêm pedindo mais segurança nas áreas onde esses problemas se concentram", afirmou Marcelo Maywald, superintendente estadual.

De acordo com a Segov, a maior parte dos abordados tinha antecedentes criminais por furto, roubo e tráfico de drogas, mas nenhum era considerado foragido. Um homem foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) por estar com um celular com restrições.