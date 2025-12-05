Prêmio Melhores do Ano 2025, realizado nesta sexta-feira (05). Cláudia Villas Boas e Sidney Rezende Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
A cerimônia, realizada nesta sexta-feira (5), na Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul, foi conduzida pelo jornalista Sidney Rezende e contou com a presença do ex-ministro Márcio Fortes, do deputado Ricardo Abrão, do secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, do vereador Leniel Borel (PP), além de empresários, autoridades, lideranças do setor, fabricantes, distribuidores e representantes de associações de proteção veicular.
A votação deste ano teve participação recorde, com a inclusão de novas categorias — totalizando 21 —, maior adesão das associações de proteção veicular e 530 votantes.
A jornalista Claudia Villas Boas, colaboradora do 'Informe do Dia', recebeu o troféu de 2º lugar. O SBT ficou em 1º lugar e a TV Globo, em 3º.
O vice-presidente da Firjan, Celso Mattos, justificou a premiação do Dia: "A entrevista abordou todos os setores que o Sindirepa representa: associação, GNV, enfim, toda a cadeia produtiva como um todo".
Titular da coluna, Rezende comentou: "Receber um prêmio de um setor tão importante da economia do nosso estado e do Brasil é o reconhecimento de que podemos ajudar também e ser parte do sucesso, levando informação relevante para os leitores”.
Durante o evento, foi anunciado o Selo Amigo do Consumidor, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Defesa do Consumidor. O selo terá QR Code que permitirá ao consumidor verificar, em tempo real, a autenticidade e a regularidade das empresas habilitadas do setor.
