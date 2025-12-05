Prêmio Melhores do Ano 2025, realizado nesta sexta-feira (05). Cláudia Villas Boas e Sidney Rezende - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/12/2025 21:08

A coluna 'Informe do Dia', do jornalista Sidney Rezende, foi premiada no evento 'Os Melhores do Ano' pela entrevista com o presidente do Sindicato e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Celso Mattos.

Na entrevista, publicada em 10 de novembro, o empresário comenta, entre outros temas, as mudanças que considera essenciais para o crescimento do setor de proteção veicular. Promovida pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa), a premiação anual reconhece profissionais, empresas e instituições que se destacaram no setor automotivo ao longo do ano. O objetivo é incentivar boas práticas, destacar cases de sucesso e promover maior integração entre empresários, entidades, parceiros e autoridades do setor.



A cerimônia, realizada nesta sexta-feira (5), na Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul, foi conduzida pelo jornalista Sidney Rezende e contou com a presença do ex-ministro Márcio Fortes, do deputado Ricardo Abrão, do secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, do vereador Leniel Borel (PP), além de empresários, autoridades, lideranças do setor, fabricantes, distribuidores e representantes de associações de proteção veicular.



A votação deste ano teve participação recorde, com a inclusão de novas categorias — totalizando 21 —, maior adesão das associações de proteção veicular e 530 votantes.



A jornalista Claudia Villas Boas, colaboradora do 'Informe do Dia', recebeu o troféu de 2º lugar. O SBT ficou em 1º lugar e a TV Globo, em 3º.



O vice-presidente da Firjan, Celso Mattos, justificou a premiação do Dia: "A entrevista abordou todos os setores que o Sindirepa representa: associação, GNV, enfim, toda a cadeia produtiva como um todo".



Titular da coluna, Rezende comentou: "Receber um prêmio de um setor tão importante da economia do nosso estado e do Brasil é o reconhecimento de que podemos ajudar também e ser parte do sucesso, levando informação relevante para os leitores”.

Bruno Ferreira, diretor de Redação do jornal O DIA, comemorou: “Ser finalista desta premiação prestigiosa é motivo de profunda satisfação e reafirma a confiança que nossos leitores depositam no DIA. Trata-se de um reconhecimento da credibilidade construída ao longo de nossa trajetória".



Durante o evento, foi anunciado o Selo Amigo do Consumidor, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Defesa do Consumidor. O selo terá QR Code que permitirá ao consumidor verificar, em tempo real, a autenticidade e a regularidade das empresas habilitadas do setor.