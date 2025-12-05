Governador Cláudio Castro comentou sobre troca de secretários no mesmo período da prisão de TH Joias - Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Governador Cláudio Castro comentou sobre troca de secretários no mesmo período da prisão de TH JoiasArquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 05/12/2025 19:34

Rio - O governador Cláudio Castro negou que a exoneração do então secretário estadual de Esportes, Rafael Picciani, em setembro, tenha sido uma manobra para poupar a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no caso envolvendo o ex-deputado TH Joias, preso pela Polícia Federal. A declaração aconteceu em coletiva de imprensa durante um evento na Firjan, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Segundo Castro, a troca no comando da secretaria já estava decidida antes da operação e visava destravar votações de projetos do Executivo. A exoneração de Picciani, no dia 3 de setembro, permitiu que ele reassumisse sua cadeira na Alerj, retirando o mandato de TH Joias. Na época, o gesto levantou suspeitas de que o governo teria agido para evitar que o Legislativo votasse a prisão do deputado, detido no mesmo dia.

Castro rejeitou essa versão e classificou a acusação como "retórica de quem quer atribuir ao governo algo que não existiu". "Isso é bobagem de quem quer colocar o governo em uma coisa que o governo não tinha nada a ver", rebateu o governador do Rio.