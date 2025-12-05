Peças de automóveis apreendidas no ferro-velho clandestino - Reprodução

Peças de automóveis apreendidas no ferro-velho clandestinoReprodução

Publicado 05/12/2025 17:53

Rio - A Operação Desmonte interditou, nesta quinta-feira (4), um ferro-velho clandestino utilizado para desmanche de automóveis na Avenida 22 de Maio, no Centro de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A ação do Detran.RJ contou com apoio dos policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação da especializada, o mesmo proprietário já havia sido alvo de uma operação, em janeiro, por causa de um ferro-velho clandestino. No entanto, ele abriu um novo desmanche em um terreno baldio em frente ao antigo estabelecimento.

O material comercializado não possuía nota fiscal e o espaço não tinha registro para funcionamento. Além disso, os agentes identificaram risco potencial ao meio ambiente devido às condições do terreno.

Em nota, o Detran.RJ reforçou que consumidores devem adquirir peças de automóveis apenas em estabelecimentos credenciados, onde os produtos podem ser rastreados. O material apreendido na ação foi encaminhado para as empresas de reciclagem credenciadas pela autarquia.

