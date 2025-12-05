Com os presos, foram apreendidos quantias em espécie, cartões RioCard e outros itens - Divulgação/GM

Publicado 05/12/2025 20:38 | Atualizado 05/12/2025 20:38

Rio – Ao todo, sete pessoas foram detidas em diferentes dias desta semana, nos arredores da Rodoviária do Rio, na Região Central, porém, pelo mesmo motivo: venda ilegal de créditos do cartão de transporte RioCard. Agentes da Guarda Municipal tiveram o auxílio de drones para efetuar as prisões.

De acordo com a GM, as equipes apreenderam com os detidos R$ 1,8 mil em espécie, 148 cartões RioCard, celulares, carregadores e uma máquina de cartão de crédito. Os flagrantes ocorreram na Rua Equador e nas avenidas Francisco Bicalho, Presidente Vargas e Brasil, na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

Os agentes encaminharam os presos à 4ª DP (Avenida Presidente Vargas) e à 17ª DP (São Cristóvão). Eles vão responder pelo crime de estelionato.