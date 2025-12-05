Com os presos, foram apreendidos quantias em espécie, cartões RioCard e outros itensDivulgação/GM
Sete pessoas são presas vendendo créditos de RioCard na Rodoviária do Rio
Guardas municipais apreenderam um total de R$ 1,8 mil em espécie com os acusados
Castro nega que exoneração de Picciani foi manobra estratégica após prisão de TH Joias
Governador afirma que troca no comando da Secretaria de Esportes já estava decidida e visava destravar votações de projetos do Executivo
Vídeo: homem de muletas e perna amputada acessa linha do trem deslizando por pilar
Momento inusitado chamou a atenção de quem estava na plataforma da estação Bangu
Pais de Herus não tiveram coragem de assistir ao vídeo que mostra a morte do jovem
Conteúdo foi anexado pelo MPRJ na denúncia contra dois agentes do Bope
Ferro-velho usado para desmanche de veículos é interditado em Itaboraí
Proprietário já havia tido um estabelecimento fechado pelo órgão em janeiro deste ano
Votação da CCJ da Alerj que analisaria prisão de Bacellar é adiada
Reunião estava marcada inicialmente para a tarde desta sexta-feira (5)
