Rodrigo Bacellar está preso desde quarta-feiraDivulgação
Votação da CCJ da Alerj que analisaria prisão de Bacellar é adiada
Reunião estava marcada inicialmente para a tarde desta sexta-feira (5)
Mais de 14 toneladas de produtos falsificados são apreendidas em fábrica clandestina
Ação é considerada a maior apreensão de itens piratas já registrada no Rio de Janeiro
Viúva de Marielle Franco comemora marcação do julgamento: 'A Justiça será feita'
Vereadora Mônica Benício (Psol-RJ) destacou os oito anos de espera até que a data fosse definida
Condenado por estuprar a própria prima de 7 anos é capturado em Itaguaí
Após o crime, em 2013, menina chegou a reclamar de dores íntimas para a mãe
Caso Herus: MPRJ denuncia PMs por morte, e pai do jovem cobra mais rigor no processo
Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) vão responder por homicídio qualificado
Motociclistas de aplicativos passam a ser monitorados para reduzir acidentes no Rio
Empresa Keeta se junta a Uber, Ifood e 99 em iniciativa que supervisiona conduta de entregadores no trânsito
