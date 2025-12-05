Rodrigo Bacellar está preso desde quarta-feira - Divulgação

Publicado 05/12/2025 16:50 | Atualizado 05/12/2025 17:14

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa (Alerj) adiou para segunda-feira, 8, às 11h, a reunião que analisará a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil). A Alerj não explicou o motivo da alteração.

A mudança foi comunicada nesta sexta-feira, 5, após a convocação inicial, marcada para as 15h. Bacellar foi preso na quarta-feira, 3, suspeito de vazar informações da Operação Zargun, deflagrada em setembro e que levou à prisão do então deputado TH Joias.

No dia da prisão, a Polícia Federal encontrou R$ 90 mil em espécie no carro do parlamentar. A reportagem tenta contato com a defesa de Bacellar. As investigações da PF apontam que o presidente da Alerj buscava manter vínculos com o Comando Vermelho (CV) em troca dos "milhões de votos" das regiões dominadas pela facção.

A corporação cumpriu um mandado de prisão preventiva, oito de busca e apreensão e um de intimação para medidas cautelares diversas, todos expedidos pelo STF. TH Joias foi preso em 3 de setembro por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ele é acusado de negociar armas, fuzis e equipamentos antidrones com o Comando Vermelho e de usar seu mandato para favorecer a facção. Para o ministro Alexandre de Moraes, Bacellar teve conhecimento prévio da Operação Zargun e orientou TH Joias a retirar possíveis provas que seriam apreendidas.