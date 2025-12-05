O condenado foi levado por policiais civis para a sede da 50ª DP - Reprodução

O condenado foi levado por policiais civis para a sede da 50ª DPReprodução

Publicado 05/12/2025 16:13

Rio – Policiais da 50ª DP (Itaguaí) prenderam, na manhã desta sexta-feira (5), em Itaguaí, na Baixada Fluminense, um condenado por estupro de vulnerável. Em junho de 2013, o criminoso violentou a própria prima, então com 7 anos de idade.

Na ocasião, a mãe da garota denunciou na distrital que, devido ao trabalho como cuidadora de idosos, levou seu casal de filhos à casa da avó das crianças, mas ao chegar, ficou sabendo que ela não estava presente. A solução então foi deixá-los aos cuidados do homem, então com 24 anos, que é seu sobrinho. Aproveitando-se das circunstâncias, ele atraiu a menina para a cozinha da residência, tirou a calcinha dela e começou a passar o órgão sexual nas partes íntimas da vítima até a ejaculação.

Horas depois, já de volta para casa, a garota reclamou de ardência nas áreas violentadas durante o banho. Nos dias seguintes, passou a fazer questionamentos de cunho sexual à mãe, que preferia adiar tais conversas por achar que se tratava apenas de curiosidade infantil.

Neste período, a vítima também procurou uma prima e revelou o ocorrido. Diante dos relatos, a família a levou a uma unidade hospitalar para realização de exame de corpo delito.

Inicialmente, aos policiais, o homem negou que já tivesse ficado a sós com a criança. Em juízo, porém, apresentou uma versão fantasiosa, sem qualquer argumento que pudesse rechaçar as acusações.

Nesta quinta, os agentes localizaram o criminoso, na Rua 13 de Junho, no bairro Chaperó, e o encaminharam à sede da 50ª DP, para cumprimento de mandado de prisão condenatória, expedido pela Vara Criminal de Itaguaí. Na sequência, o levaram a uma unidade prisional do Estado para a execução da pena de 10 anos de reclusão em regime fechado.