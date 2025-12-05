Imagem registrada de dentro de um blindado da PM no Fonseca - Reprodução

Publicado 05/12/2025 22:38

Rio – Um tiroteio assustou moradores do bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana, na noite desta sexta-feira (5). Houve relatos de disparos ouvidos, entre 20h e 21h, em pelo menos três pontos: nas comunidades Palmeira e Santo Cristo, além da Travessa Benvindo.

A reportagem do DIA apurou que equipes do 12º BPM (Niterói) estiveram na região para verificar a ocorrência, inclusive com uso de um blindado. Apesar da quantidade de tiros, não há registro de feridos ou presos. O policiamento foi reforçado na região.

Nas redes sociais, a vizinhança repercutiu os tiros demonstrando apreensão: “Deus proteja todos os moradores”, “Deus tenha misericórdia”, “Jesus nos proteja e nos guarde” e “Só Deus mesmo” foram alguns dos comentários.