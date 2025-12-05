Baluarte da Portela, Marsília Lopes dos Santos, não teve festa de 90 anos - Arquivo pessoal

Publicado 05/12/2025 21:41 | Atualizado 06/12/2025 16:10

DIA, o delegado Reginaldo Guilherme informou que o casal alegou não ter comparecido ao evento, que receberia cerca de 300 pessoas, por motivos de saúde. Rio - Os donos da empresa de bufê investigada por aplicar um golpe na festa de 90 anos da baluarte da Portela, Marsília Lopes dos Santos, prestaram depoimento nesta quinta-feira (4) na 29ª DP (Madureira). Ao, o delegado Reginaldo Guilherme informou que o casal alegou não ter comparecido ao evento, que receberia cerca de 300 pessoas, por motivos de saúde.

Em conversa com a filha da baluarte, Lilian Lopes Pinheiro, de 47 anos, os dois investigados apresentaram uma versão semelhante. Um dia antes da comemoração, que aconteceria na quadra da Portela, o marido da proprietária do bufê Fatias de Amor afirmou que a mulher teria descoberto uma doença grave e, por isso, o casal não poderia comparecer à festa, além de estar encerrando as atividades da empresa por dificuldades financeiras.



No entanto, segundo a família de Marsília, a confirmação de que o serviço não seria realizado só chegou no próprio dia do evento, 30 de novembro, impossibilitando os parentes de recuperarem o valor investido ou contratarem outra equipe a tempo. A família pagou R$ 9,5 mil ao bufê Fatias de Amor pela prestação de serviços de alimentação, garçons e ornamentação.



Questionado se outras possíveis vítimas procuraram a delegacia para denunciar a empresa, o delegado informou que, até o momento, apenas o caso envolvendo a baluarte está sendo investigado.

Nas redes sociais, a Fatias de Amor afirma já ter atendido mais de 3 mil festas em todo o estado do Rio de Janeiro. A última postagem foi feita há quase dez dias, e não há qualquer comunicado sobre uma possível falência da empresa.

Na última terça-feira (2), a dona do bufê disse que não iria se pronunciar sobre o ocorrido e que aguardava orientações do advogado. As investigações continuam na 29ª DP para esclarecer as circunstâncias do fato.