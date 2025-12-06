PMs realizam monitoramento de inteligência após noite de confronto em Niterói - Divulgação/Polícia Militar

PMs realizam monitoramento de inteligência após noite de confronto em NiteróiDivulgação/Polícia Militar

Publicado 06/12/2025 09:30

Rio - A Polícia Militar reforça o policiamento em comunidades de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, neste sábado (6), após intensos confrontos . Moradores das localidades da Palmeira, Santo Cristo e Travessa Benvindo, no Fonseca, além do Morro do Estado, no Centro, relataram terem sofrido com tiroteios, na noite de sexta-feira (5), entre criminosos que disputam o controle de comunidades. Não há registro de feridos.

Segundo relatos, bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP) trocaram tiros com traficantes do Comando Vermelho (CV), na tentativa de invasão e retomada de territórios. Confira abaixo. De acordo com a PM, o 12º BPM (Niterói) esteve na comunidade da Palmeira, na madrugada deste sábado, para verificar informações sobre tráfico de drogas e um homem acabou preso em flagrante, em uma abordagem a um veículo. Com ele, havia um fuzil com a numeração raspada e carregadores, uma pistola, munições e celular. O carro foi apreendido e o suspeito encaminhado à 76ª DP (Niterói).



Intenso Confronto entre TCP x CV.



Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Troca de tiros no morro do Estado, em Niterói, agora há pouco.Intenso Confronto entre TCP x CV.Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/vy0d6iwhQ1

— news and ufology (@newsandufology) December 6, 2025

Niterói Fonseca ao vivo e a cores, vai prefeito no Fonseca/ Niterói estamos seguros, viva natal no horto botânico pic.twitter.com/mOxddOskFi — Carlos (@Carlvasper) December 6, 2025

Na manhã de hoje, o 12º BPM reforça o policiamento nas comunidades do Fonseca e no Morro do Estado. De acordo com o comando do Batalhão, policiais militares realizam monitoramento de inteligência e equipes dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM e do 7º BPM (São Gonçalo) estão nas comunidades para prender criminosos. As principais ruas de cidade também recebem reforço no patrulhamento preventivo. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões na região.