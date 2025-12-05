Preso foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca) - Divulgação

Publicado 05/12/2025 21:56

Rio – Um homem foi preso, nesta sexta-feira (5), por usar um brinquedo da própria filha, de 8 anos, para envenenar sua ex-companheira, mãe da menina. Policiais da 19ª DP (Tijuca) o localizaram em Quintino Bocaiuva, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado colocou uma embalagem contendo um ‘pó desconhecido’ dentro de um bicho de pelúcia da garota e a orientou a despejar a substância no copo d’água da mulher.

Os agentes cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio. A corporação não informou a data do caso, tampouco se a mulher chegou a ingerir a substância.