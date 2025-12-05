Preso foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca)Divulgação
Homem é preso por usar brinquedo da filha para envenenar a ex-companheira; entenda
Ele orientou a criança a colocar substância no copo d’água da mulher
Facões e drogas são apreendidos em operação de ordenamento na Barra da Tijuca
Agentes ainda apreenderam outras armas brancas, como estiletes e tesouras
Polícia ouve donos de bufê investigado por golpe em festa de 90 anos de baluarte da Portela
À família da vítima, os proprietários deram uma versão semelhante à apresentada no depoimento prestado na 29ª DP (Madureira)
O DIA ganha prêmio da indústria automotiva
Coluna 'Informe do Dia' foi agraciada pela entrevista com o presidente do Sindicato e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan), Celso Mattos
Sete pessoas são presas vendendo créditos de RioCard na Rodoviária do Rio
Guardas municipais apreenderam um total de R$ 1,8 mil em espécie com os acusados
Castro nega que exoneração de Picciani foi manobra estratégica após prisão de TH Joias
Governador afirma que troca no comando da Secretaria de Esportes já estava decidida e visava destravar votações de projetos do Executivo
