Homem desceu por pilar da estação de Bangu com muletas e uma perna amputadaReprodução/redes sociais

Publicado 05/12/2025 18:36 | Atualizado 05/12/2025 20:56

Rio – Uma cena inacreditável foi registrada na estação de trem de Bangu, na Zona Oeste, na última terça-feira (2). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um homem de muletas e com apenas uma das pernas escorregando por um pilar para acessar indevidamente a plataforma.

Homem com muletas e perna amputada acessa estação de trem escorregando por pilar



No vídeo, é possível ver o sujeito se agarrando à pilastra e descendo pela estrutura cuidadosamente, com as muletas penduradas nos braços. Ao chegar no chão, ele se recompõe e começa a se deslocar. Na sequência, o vídeo é interrompido. "Se eu não gravasse, ninguém ia acreditar", diz o homem que está filmando.

As imagens também exibem uma mulher carregando um caixote de madeira pela plataforma. Não é possível saber se o homem de muletas entrou na estação de maneira irregular.

A reportagem de O DIA entrou em contato com a SuperVia, que retornou com uma nota sem dar informações específicas sobre o caso, mas repudiando o episódio e citando os "riscos que a prática pode causar, como choque elétrico, atropelamentos e mortes". A concessionária ainda ressaltou que acessos ilegais à plataforma pela linha férrea ocasiona transtornos ao demais passageiros, já que as composições "precisam reduzir a velocidade ou mesmo aguardar a liberação da via, para segurança de todos".

Sobre prejuízos financeiros, a SuperVia informou ainda que, a fim de evitar o popular calote, tem aumentado o número de colaboradores e agentes do Proeis (Programa de Integração de Segurança, da Polícia Militar) e do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFER).