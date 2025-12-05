Idosos e pessoas com deficiência podem levar acompanhantes para exames e consultas públicas e privadasDivulgação / Câmara do Rio
Câmara aprova lei que garante acompanhante para idosos e pessoas com deficiência em consultas
A proposta, de autoria da vereadora Luciana Novaes (PT), ainda passará pela segunda votação
Policial civil e mais dois homens são presos por extorquir comerciantes na Região dos Lagos
Investigações apontam que os três se passavam por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD)
Defesa diz que R$ 90 mil encontrados no carro de Bacellar foram declarados à Receita
Presidente da Alerj está preso há dois dias e advogados afirmam ainda estarem sem acesso ao teor das investigações
Operação no Juramento tem PM baleado e suspeitos mortos
Um fuzil, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos
Homem é morto a tiros dentro de carro em Campo Grande
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital
Dino marca julgamento de réus pelo assassinato de Marielle Franco
Crime ocorreu em 2018; relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes
