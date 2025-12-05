Policiais do 41º BPM apreenderam um fuzil, uma pistola e um rádio transmissorDivulgação / Pmerj
Operação no Juramento tem PM baleado e suspeitos mortos
Um fuzil, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos
Tiros em diferentes localidades do Fonseca, em Niterói, assustam moradores
PM foi acionada e precisou usar um blindado na região
Homem é preso por usar brinquedo da filha para envenenar a ex-companheira; entenda
Ele orientou a criança a colocar substância no copo d’água da mulher
Facões e drogas são apreendidos em operação de ordenamento na Barra da Tijuca
Agentes ainda apreenderam outras armas brancas, como estiletes e tesouras
Polícia ouve donos de bufê investigado por golpe em festa de 90 anos de baluarte da Portela
À família da vítima, os proprietários deram uma versão semelhante à apresentada no depoimento prestado na 29ª DP (Madureira)
O DIA ganha prêmio da indústria automotiva
Coluna 'Informe do Dia' foi agraciada pela entrevista com o presidente do Sindicato e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan), Celso Mattos
Sete pessoas são presas vendendo créditos de RioCard na Rodoviária do Rio
Guardas municipais apreenderam um total de R$ 1,8 mil em espécie com os acusados
