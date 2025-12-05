Policiais do 41º BPM apreenderam um fuzil, uma pistola e um rádio transmissor - Divulgação / Pmerj

Publicado 05/12/2025 13:19

Rio – Dois suspeitos morreram e um policial militar foi baleado no braço durante operação, nesta sexta-feira (5), no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte.

Segundo a corporação, os policiais do 41ºBPM (Irajá) foram recebidos a tiros assim que chegaram no local. O agente ferido foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O objetivo da operação, de acordo com a PM, é impedir disputas territoriais e reprimir as práticas de roubos de veículos e de cargas na região.

Na ação, a polícia apreendeu um fuzil, uma pistola e um rádio transmissor.



