Os três fingiam ser agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) - Reprodução

Os três fingiam ser agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) Reprodução

Publicado 05/12/2025 13:58

Rio - Três pessoas foram presas, dentre elas um policial civil, nesta sexta-feira (5) por coagir e extorquir comerciantes em Búzios, na Região dos Lagos. Durante a ação, um dos criminosos foi baleado ao tentar roubar a arma de um dos agentes.

Com eles, as equipes apreenderam duas pistolas e uma réplica de fuzil, além de cerca de R$ 2 mil em espécie, um caderno com as anotações e seis celulares. O ferido precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde da região.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava-se da posição do policial para intimidar as vítimas. Durante as abordagens, os três ainda fingiam ser agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegado (DDSD).

Após trabalho de inteligência, as equipes da especializada e da 127ª DP (Armação dos Búzios) conseguiram identificar e localizar o carro utilizado pelo trio. Os materiais apreendidos estavam dentro do veículo.

Eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e concussão. Três vítimas já procuraram a delegacia e reconheceram o grupo. As investigações continuam para identificar demais lesadas.

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) foi comunicada e instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD).