O carro ficou com várias marcas de tiro - Rede Social

O carro ficou com várias marcas de tiroRede Social

Publicado 05/12/2025 11:29

Rio - Renato Gomes, de 60 anos, foi morto a tiros dentro de um carro no Conjunto Campinho, em Campo Grande, na Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (5). Informações iniciais apontam que a vítima seria um miliciano da região.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 40° BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio. No local, agentes isolaram a área para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).