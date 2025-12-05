Novidades começarão no início do próximo anoDivulgação
A operação da empresa na cidade está prevista para começar no início de 2026. A assinatura do termo ocorreu durante um encontro no Centro do Rio, com a presença do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, do presidente da CET-Rio, Luiz Eduardo Oliveira, e do presidente de operações internacionais da Keeta, Tony Qiu.
Monitoramento e regras
Pelo acordo, as empresas devem implementar sistemas de telemetria e GPS, além de criar uma pontuação diária de direção segura com base nas viagens realizadas nos últimos 30 dias. Os motociclistas que mantiverem pelo menos 60% das corridas sem registros de risco conservarão um bom histórico.
As plataformas também precisarão enviar relatórios mensais à CET-Rio, informando condutores premiados, notificados, participantes de cursos de conscientização e casos de suspensão ou desligamento.
O decreto ainda define um processo educativo e progressivo de sanções: profissionais reincidentes podem ser convocados para cursos virtuais de educação no trânsito e, em último caso, sofrer restrições temporárias ou até o descadastramento definitivo. Pelo programa, as plataformas também devem manter em suas bases apenas motociclistas com certidão negativa nas varas criminais e veículos devidamente licenciados.
'Segurança é prioridade', diz empresa
Ao formalizar a adesão, a Keeta destacou que pretende iniciar as atividades de acordo com as diretrizes de segurança definidas pela prefeitura. "Antes de iniciarmos nossas atividades, quisemos deixar claro que a segurança dos entregadores parceiros é prioridade. Nosso compromisso se reflete em rotas inteligentes, capacetes tecnológicos e centros de apoio ao entregador. É uma honra aderir a esse compromisso desde já", afirmou Tony Qiu, presidente de operações internacionais da empresa.
Essas empresas já iniciaram a implementação de sistemas de telemetria, GPS e pontuação de boas práticas, além de enviar relatórios periódicos à CET-Rio com dados sobre condutores premiados, notificados, participantes de cursos e casos de suspensão ou descadastramento.
