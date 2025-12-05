Novidades começarão no início do próximo ano - Divulgação

Novidades começarão no início do próximo anoDivulgação

Publicado 05/12/2025 15:20

Rio - A Prefeitura do Rio fechou, esta semana, uma parceria com a empresa Keeta, braço internacional da chinesa Meituan, maior empresa de delivery do mundo, que passa a fazer parte do Programa de Monitoramento de Direção Segura, iniciativa criada para reduzir risco de acidentes dos condutores cadastrados em aplicativos.



A operação da empresa na cidade está prevista para começar no início de 2026. A assinatura do termo ocorreu durante um encontro no Centro do Rio, com a presença do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, do presidente da CET-Rio, Luiz Eduardo Oliveira, e do presidente de operações internacionais da Keeta, Tony Qiu.

Segundo o município, o programa "reforça o compromisso com a segurança de entregadores e usuários, exigindo que todas as plataformas em atividade adotem mecanismos tecnológicos capazes de identificar condutas perigosas no trânsito, como excesso de velocidade, manobras arriscadas, circulação em locais proibidos e mudanças bruscas de faixa".



Monitoramento e regras



Pelo acordo, as empresas devem implementar sistemas de telemetria e GPS, além de criar uma pontuação diária de direção segura com base nas viagens realizadas nos últimos 30 dias. Os motociclistas que mantiverem pelo menos 60% das corridas sem registros de risco conservarão um bom histórico.



As plataformas também precisarão enviar relatórios mensais à CET-Rio, informando condutores premiados, notificados, participantes de cursos de conscientização e casos de suspensão ou desligamento.



O decreto ainda define um processo educativo e progressivo de sanções: profissionais reincidentes podem ser convocados para cursos virtuais de educação no trânsito e, em último caso, sofrer restrições temporárias ou até o descadastramento definitivo. Pelo programa, as plataformas também devem manter em suas bases apenas motociclistas com certidão negativa nas varas criminais e veículos devidamente licenciados.



'Segurança é prioridade', diz empresa



Ao formalizar a adesão, a Keeta destacou que pretende iniciar as atividades de acordo com as diretrizes de segurança definidas pela prefeitura. "Antes de iniciarmos nossas atividades, quisemos deixar claro que a segurança dos entregadores parceiros é prioridade. Nosso compromisso se reflete em rotas inteligentes, capacetes tecnológicos e centros de apoio ao entregador. É uma honra aderir a esse compromisso desde já", afirmou Tony Qiu, presidente de operações internacionais da empresa.

Outras parcerias já firmadas



A entrada da Keeta no programa municipal se soma a iniciativas recentes da Prefeitura do Rio para ampliar a segurança viária entre motociclistas de aplicativos. Nos últimos meses, plataformas como iFood, Uber e 99 também aderiram ao Programa de Monitoramento de Direção Segura.



Essas empresas já iniciaram a implementação de sistemas de telemetria, GPS e pontuação de boas práticas, além de enviar relatórios periódicos à CET-Rio com dados sobre condutores premiados, notificados, participantes de cursos e casos de suspensão ou descadastramento.

