Testemunhas relataram nas redes sociais que o idoso ajudava na montagem de uma queima de fogos de artifício para comemorar a data. A estrutura, no entanto, teria apresentado um problema, provocando uma explosão que deu início ao incêndio. Durante o fogo, o telhado do galpão cedeu, e até a caixa d’água da estrutura foi atingida pelas chamas. Segundo a agremiação, 70% das fantasias que a escola usaria no Carnaval 2026 ficaram destruídas.
Por ter dificuldade de locomoção, o idoso não conseguiu deixar o imóvel a tempo. O incêndio aconteceu em uma área nos fundos do Batalhão da Maré, de difícil acesso, cercada por residências.
Nas redes sociais, a escola de samba publicou uma nota lamentando a morte. "O GRES Gato de Bonsucesso lamenta profundamente a morte do Sr. Pisca na tragédia que ocorreu em nossa quadra. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos." O local e o horário do sepultamento não foram divulgados.
Atualmente, a agremiação integra o Grupo de Avaliação e desfila na Estrada Intendente Magalhães, em Vila Valqueire.
