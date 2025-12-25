Idoso morreu em incêndio na quadra de escola de samba no Complexo da Maré - Reprodução/Redes sociais

Idoso morreu em incêndio na quadra de escola de samba no Complexo da MaréReprodução/Redes sociais

Publicado 25/12/2025 20:09

Rio - Morreu o idoso de 70 anos que ficou gravemente ferido durante um incêndio que atingiu a quadra da Escola de Samba Gato de Bonsucesso , no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu na véspera de Natal. A vítima, conhecida na comunidade como "Senhor Pisca", morreu horas depois de ser socorrida.

Testemunhas relataram nas redes sociais que o idoso ajudava na montagem de uma queima de fogos de artifício para comemorar a data. A estrutura, no entanto, teria apresentado um problema, provocando uma explosão que deu início ao incêndio. Durante o fogo, o telhado do galpão cedeu, e até a caixa d’água da estrutura foi atingida pelas chamas. Segundo a agremiação, 70% das fantasias que a escola usaria no Carnaval 2026 ficaram destruídas.



Por ter dificuldade de locomoção, o idoso não conseguiu deixar o imóvel a tempo. O incêndio aconteceu em uma área nos fundos do Batalhão da Maré, de difícil acesso, cercada por residências.



Nas redes sociais, a escola de samba publicou uma nota lamentando a morte. "O GRES Gato de Bonsucesso lamenta profundamente a morte do Sr. Pisca na tragédia que ocorreu em nossa quadra. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos." O local e o horário do sepultamento não foram divulgados.



Atualmente, a agremiação integra o Grupo de Avaliação e desfila na Estrada Intendente Magalhães, em Vila Valqueire.