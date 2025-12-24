Incêndio provoca grandes explosões na Maré - Reprodução / RJ1

Publicado 24/12/2025 13:34

Rio - Um incêndio atingiu um galpão na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (24). Segundo informações iniciais, o espaço funciona como a quadra da escola de samba Gato de Bonsucesso.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 12h16, com equipes do quartel da Ilha do Fundão. As chamas foram controladas e o incêndio já está em fase de rescaldo. Uma pessoa foi socorrida em estado grave, mas não há informações do hospital que ela foi encaminhada.



Imagens exibidas pela TV Globo mostraram moradores tentando conter as chamas com baldes de água enquanto o fogo se alastrava. Durante o incêndio, o telhado do galpão chegou a ceder e até a caixa d’água da estrutura foi atingida pelas chamas. Relatos preliminares também apontam que fogos de artifício estariam armazenados no local, o que pode ter causado as explosões.

A deputada estadual Renata Souza lamentou o caso. "Recebo com o coração apertado e muita tristeza a notícia do incêndio na Quadra da Escola de Samba Gato de Bonsucesso. Para quem vive a escola e a Nova Holanda, sabe que ali não ardeu apenas um galpão, mas sim o sonho e o suor de uma comunidade inteira. Força a toda a família Gato de Bonsucesso!", escreveu no X, antigo Twitter.