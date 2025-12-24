Investigações apontam que Marcus Vinicius Oliveira de Abreu emprestava a conta bancária dele para a quadrilhaDivulgação / PCERJ
Suspeito de integrar quadrilha que aplica golpes em idosos é preso em Nova Iguaçu
Grupo entrava em contato com as vítimas para oferecer benefícios inexistentes e usava dados para fazer empréstimos sem autorização
Policial militar é assassinado em tentativa de assalto no Engenho Novo
Agente é o segundo a ser morto em menos de 24 horas
Greve de motoristas de ônibus das Zonas Sul, Sudeste, Norte e Centro chega ao fim
Viação Real se comprometeu a pagar adiantamento quinzenal ainda nesta semana
Programa Acolhe Baixada é direcionado a pacientes de 14 anos a 25 anos que moram na região
Iniciativa visa a prevenção à gravidez não planejada e conta com a implantação de um contratecptivo no braço da jovem
Obra em Nova Iguaçu vai impedir que 480 mil litros de esgoto por dia cheguem aos rios da cidade
Novo sistema de coleta e tratamento beneficiará nove mil moradores e representará um avanço ambiental e em saúde pública
PM condenado por estuprar e matar sobrinho é preso em Angra dos Reis
Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, estava foragido e foi condenado a 46 anos de prisão pelo crime
