PM Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, foi condenado a 46 anos de prisão - Divulgação

PM Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, foi condenado a 46 anos de prisão Divulgação

Publicado 23/12/2025 22:19

Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, acabou preso nesta terça-feira (23), em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, por Rio - Quase dez anos depois, o policial militar, de 60 anos, acabou preso nesta terça-feira (23), em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, por estuprar, matar e simular o suicídio do próprio sobrinho de 12 anos . O crime bárbaro aconteceu em novembro de 2016, na casa da família, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, o adolescente foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no quarto que dividia com o tio. A arma utilizada pertencia ao réu, que é tenente da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Contra o policial condenado havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Júri de Porto Alegre (RS).

Para ajudar nas buscas por Jeverson, o Disque Denúncia divulgou na última segunda-feira (22) um cartaz pedindo informações sobre o seu paradeiro.

O policial respondeu ao processo em liberdade e a informação mais recente da Polícia Civil apontava que o criminoso estava no apartamento onde mora, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, de onde acompanhou o julgamento, no fim de outubro deste ano. Ele foi condenado a 46 anos de prisão pelo crime.