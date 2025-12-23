PM Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, foi condenado a 46 anos de prisão Divulgação
PM condenado por estuprar e matar sobrinho é preso em Angra dos Reis
Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, estava foragido e foi condenado a 46 anos de prisão pelo crime
PM condenado por estuprar e matar sobrinho é preso em Angra dos Reis
Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, estava foragido e foi condenado a 46 anos de prisão pelo crime
Preso suspeito de matar namorada grávida na Rocinha
Durante as investigações, os policiais descobriram que ele tentava fugir do Rio para Minas Gerais
Jantar entre Bacellar e desembargador não aconteceu, afirma defesa
Advogados alegam que nome de Macário Judice Neto foi citado 'em vão' durante conversa entre parlamentar e TH Joias
Com cardápio de Natal, Restaurante do Povo é inaugurado no Méier
Unidade vai oferecer 2 mil pratos por dia, divididos entre café da manhã, almoço e jantar
'Foi ódio, controle e covardia': família acusa namorado de feminicídio contra grávida na Rocinha
Polícia Civil fez buscas para localizar o principal suspeito de cometer o crime
Número de sentenças sobre violência doméstica cresce em 2025 no Rio
Quantidade de audiências, por exemplo, aumentou 4%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.