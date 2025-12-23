Bombeiros encontraram Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, morta na Rocinha - Reprodução/Redes sociais

Bombeiros encontraram Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, morta na RocinhaReprodução/Redes sociais

Publicado 23/12/2025 18:13 | Atualizado 24/12/2025 13:18

"Hoje não é estatística. Hoje foi minha tia. Mais uma mulher assassinada simplesmente por ser mulher. Mais uma mãe, tia e irmã arrancada de forma brutal. E a pergunta é a mesma: até quando vamos tolerar isso? Não foi acidente. Não foi impulso. Foi feminicídio. Foi ódio, controle e covardia sustentados por uma sociedade que relativiza a violência contra as mulheres", desabafou Eduardo Santrelli, sobrinho de Géssica, em uma publicação nas redes sociais.



Ele também mencionou a dor, o luto e a revolta que tomaram conta de toda a família a poucos dias do Natal. "Chega de silêncio. Chega de desculpas. Chega de normalizar o inaceitável. Hoje escrevo com dor, luto e revolta, porque minha tia tinha nome, história e família, e nada justifica o que foi feito com ela. Enquanto uma mulher continuar morrendo, ninguém pode fingir que isso não diz respeito a todos nós. Até quando?", completou.



Géssica estava grávida de cinco meses e foi encontrada morta dentro de casa, com um fio amarrado ao pescoço, na manhã desta terça-feira (23), na Rocinha. O bebê também não resistiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 9h, a gestante já estava sem vida quando a equipe de socorro chegou à residência, localizada na Travessa da Escada.

O caso chegou a ser investigado como feminicídio. O namorado de Géssica, e principal suspeito, foi detido com base em depoimentos preliminares e laudo da unidade médica, além de tentativa de fuga por parte dele.





Série de casos de feminicídio tem chocado o país



Há duas semanas, manifestantes realizaram um ato na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, pelo fim da violência contra as mulheres. A mobilização começou na altura do Posto 5 e reuniu centenas de pessoas com cartazes pedindo mais valorização das vidas femininas.



Organizados por coletivos, movimentos sociais e entidades feministas, os manifestantes relembraram uma série de feminicídios recentes que chocaram o país. Entre eles o caso do

Em apurações posteriores, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foram analisadas conversas armazenadas no telefone celular do suspeito. Além disso, nova perícia foi realizada por médico legista. Pelo conjunto de elementos técnicos e investigativos reunidos, a DHC aponta o suicídio como principal linha de investigação, que segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.



No dia 29 de novembro, Tainara Souza Santos teve as pernas mutiladas após ser atropelada e arrastada por cerca de 1 km enquanto ainda estava presa sob o veículo. O motorista, Douglas Alves da Silva, foi preso por tentativa de feminicídio.

De acordo com o Mapa Nacional da Violência de Gênero, cerca de 3,7 milhões de brasileiras sofreram um ou mais episódios de violência doméstica nos últimos 12 meses. Em 2025, dados do Ministério das Mulheres apontam mais de 1.180 feminicídios registrados e quase 3 mil atendimentos diários pelo Ligue 180.