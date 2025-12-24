Carga de bebidas avaliada em mais de R$ 27 mil - Divulgação

Carga de bebidas avaliada em mais de R$ 27 mil Divulgação

Publicado 24/12/2025 12:03

Rio - Uma carga de bebidas avaliada em mais de R$ 27 mil foi recuperada na manhã desta quarta-feira (24) após uma tentativa de roubo próximo ao acesso a comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar a denúncia de roubo de carga e, ao tentarem abordar um caminhão, foram recebidos a tiros por criminosos armados, mas os policiais não revidaram. Os suspeitos fugiram para a comunidade do Mandela ao perceberem a aproximação da PM ao veículo.

O motoristas e o ajudante do caminhão foram encontrados no local, mas sem ferimentos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).