Unidade de referência no SUS está com baixo estoque e precisa de doações Divulgação
Hospital referência em transplantes enfrenta baixa nos estoques de sangue; veja como doar
Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF) necessita de doações para garantir os atendimentos
Hospital referência em transplantes enfrenta baixa nos estoques de sangue; veja como doar
Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF) necessita de doações para garantir os atendimentos
Suspeito de integrar quadrilha que aplica golpes em idosos é preso em Nova Iguaçu
Grupo entrava em contato com as vítimas para oferecer benefícios inexistentes e usava dados para fazer empréstimos sem autorização
Policial militar é assassinado em tentativa de assalto no Engenho Novo
Agente é o segundo a ser morto em menos de 24 horas
Greve de motoristas de ônibus das Zonas Sul, Sudeste, Norte e Centro chega ao fim
Viação Real se comprometeu a pagar adiantamento quinzenal ainda nesta semana
Programa Acolhe Baixada é direcionado a pacientes de 14 anos a 25 anos que moram na região
Iniciativa visa a prevenção à gravidez não planejada e conta com a implantação de um contratecptivo no braço da jovem
Obra em Nova Iguaçu vai impedir que 480 mil litros de esgoto por dia cheguem aos rios da cidade
Novo sistema de coleta e tratamento beneficiará nove mil moradores e representará um avanço ambiental e em saúde pública
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.