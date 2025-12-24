Unidade de referência no SUS está com baixo estoque e precisa de doações - Divulgação

Publicado 24/12/2025 10:02 | Atualizado 24/12/2025 10:29

Rio - O Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF), no Rio de Janeiro, está com os estoques de sangue reduzidos e precisa de doações de todos os tipos sanguíneos. A unidade é referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em transplantes de rim e fígado, além de cirurgias bariátricas.

Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde estão aptas a doar. Porém, para os menores de idade entre 16 e 18 anos, só podem doar com autorização do responsável legal. Homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de 60 dias, e mulheres até três vezes, com pausa de pelo menos 90 dias.

As doações são recebidas em duas unidades. Em Niterói, o banco de sangue funciona na Rua Almirante Teffé, 594, no Centro, de segunda a sexta, das 7h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, o atendimento acontece na Rua Cirilo, 183, no bairro Juscelino, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Não poderão doar, pessoas que receberam transfusão de sangue no último ano ou apresentou sintomas como febre, gripe ou diarreia nos 14 dias anteriores.