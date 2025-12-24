O programa vai funcionar no prédio do Rio Imagem Baixada, em Nova IguaçuMauricio Bazilio / Ascom SES-RJ/Divulgação
O atendimento na Baixada amplia o alcance da política pública implantada pelo estado, inicialmente, no Ambulatório Médico de Especialidades Susana Naspolini (AME), em Ipanema, Zona Sul do Rio. O Acolhe Baixada tem capacidade para 400 inserções por mês, cerca de 20 por dia de Implanons, um contraceptivo de longa duração que é inserido sob a pele do braço da paciente.
O acesso ao serviço é gratuito e será oferecido por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER), mediante encaminhamentos dos pacientes, que serão feitos pelas Clínicas da Família ou Unidades Básicas de Saúde. O programa é resultado de investimento anual de R$ 2,4 milhões da Fundação Saúde.
"O Acolhe RJ é uma política de cuidado, de oportunidades e de proteção das nossas jovens. Estamos expandindo para a Baixada Fluminense uma iniciativa que já mostrou resultados concretos na capital, garantindo que milhares de jovens tenham acesso a planejamento familiar com dignidade, acolhimento e autonomia. É mais saúde pública à disposição da população", afirmou o governador Cláudio Castro, durante o lançamento do serviço na Baixada Fluminense, no dia 24 de novembro, que também contou com a participação da secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.
Como acessar o serviço
A unidade de saúde faz a inclusão da paciente no programa pelo Sistema Estadual de Regulação (SER), que pode ser agendada para o Acolhe Baixada ou Acolhe RJ, que fica em Ipanema, Zona Sul do Rio.
Ao ser inserida no SER, a paciente recebe quatro mensagens da assistente virtual SERena: no momento em que entra na lista de espera; quando há uma vaga para o seu agendamento, informando a data do procedimento; dez dias antes do atendimento, para que se prepare; e três dias antes da consulta.
Caso não consiga comparecer na data, é importante avisar na unidade em que faz acompanhamento. O Acolhe Baixada funciona no Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, na Avenida Esplanada, nº 483.
Acolhe RJ no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo
Localizado no 1º andar do AME Jornalista Susana Naspolini, com acesso pela Rua Barão da Torre, em Ipanema, o programa atende adolescentes a partir de 14 anos — com autorização de responsáveis até os 16 — e jovens até 25 anos incompletos.
