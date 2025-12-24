O programa vai funcionar no prédio do Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu - Mauricio Bazilio / Ascom SES-RJ/Divulgação

O programa vai funcionar no prédio do Rio Imagem Baixada, em Nova IguaçuMauricio Bazilio / Ascom SES-RJ/Divulgação

Publicado 24/12/2025 00:00

Adolescentes e jovens da Baixada Fluminense contam agora com a oportunidade de atendimento em projeto de prevenção à gravidez não planejada. Inaugurado pelo governo do estado, o programa Acolhe Baixada vai funcionar no prédio do Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, maior complexo público de diagnóstico da América Latina. O programa é destinado a jovens com idades entre 14 anos e 25 anos incompletos. A iniciativa é totalmente gratuita.



O atendimento na Baixada amplia o alcance da política pública implantada pelo estado, inicialmente, no Ambulatório Médico de Especialidades Susana Naspolini (AME), em Ipanema, Zona Sul do Rio. O Acolhe Baixada tem capacidade para 400 inserções por mês, cerca de 20 por dia de Implanons, um contraceptivo de longa duração que é inserido sob a pele do braço da paciente.



O acesso ao serviço é gratuito e será oferecido por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER), mediante encaminhamentos dos pacientes, que serão feitos pelas Clínicas da Família ou Unidades Básicas de Saúde. O programa é resultado de investimento anual de R$ 2,4 milhões da Fundação Saúde.



"O Acolhe RJ é uma política de cuidado, de oportunidades e de proteção das nossas jovens. Estamos expandindo para a Baixada Fluminense uma iniciativa que já mostrou resultados concretos na capital, garantindo que milhares de jovens tenham acesso a planejamento familiar com dignidade, acolhimento e autonomia. É mais saúde pública à disposição da população", afirmou o governador Cláudio Castro, durante o lançamento do serviço na Baixada Fluminense, no dia 24 de novembro, que também contou com a participação da secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.



Como acessar o serviço

Para ser atendida, a pessoa precisa procurar uma Clínica da Família ou Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para agendar consulta. E então, manifestar a intenção de inserir um método contraceptivo de longa ação.



A unidade de saúde faz a inclusão da paciente no programa pelo Sistema Estadual de Regulação (SER), que pode ser agendada para o Acolhe Baixada ou Acolhe RJ, que fica em Ipanema, Zona Sul do Rio.



Ao ser inserida no SER, a paciente recebe quatro mensagens da assistente virtual SERena: no momento em que entra na lista de espera; quando há uma vaga para o seu agendamento, informando a data do procedimento; dez dias antes do atendimento, para que se prepare; e três dias antes da consulta.



Caso não consiga comparecer na data, é importante avisar na unidade em que faz acompanhamento. O Acolhe Baixada funciona no Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, na Avenida Esplanada, nº 483.



Acolhe RJ no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo

Criado em 2023, o Acolhe RJ foi pioneiro na oferta pública de métodos contraceptivos de longa duração no estado. Em pouco mais de dois anos, já foram realizadas 30 mil inserções de dispositivos como DIUs Mirena, Kyleena e Implanon.



Localizado no 1º andar do AME Jornalista Susana Naspolini, com acesso pela Rua Barão da Torre, em Ipanema, o programa atende adolescentes a partir de 14 anos — com autorização de responsáveis até os 16 — e jovens até 25 anos incompletos.