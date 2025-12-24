Crianças foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Pedro II - Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 24/12/2025 10:46

Rio - Duas pessoas morreram e quatro crianças ficaram feridas após um carro cair em um canal na Avenida São José dos Campos, em Guaratiba, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Guaratiba foi acionado às 5h42 para a ocorrência de queda de veículo em um canal. No carro, haviam seis passageiros, sendo dois adultos e quatro crianças.

Os adultos, um homem e uma mulher, não resistiram e morreram no local. As crianças sofreram ferimentos leves, foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Pedro II. Até o momento, ainda não há informações sobre o que causou o acidente ou as identificações das vítimas.