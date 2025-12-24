Crianças foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Pedro II Renan Areias / Arquivo O Dia
Dois adultos morrem e crianças ficam feridas após carro cair em canal em Guaratiba
Vítimas ainda não foram identificadas e causa do acidente é desconhecida
Hospital referência em transplantes enfrenta baixa nos estoques de sangue; veja como doar
Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF) necessita de doações para garantir os atendimentos
Suspeito de integrar quadrilha que aplica golpes em idosos é preso em Nova Iguaçu
Grupo entrava em contato com as vítimas para oferecer benefícios inexistentes e usava dados para fazer empréstimos sem autorização
Policial militar é assassinado em tentativa de assalto no Engenho Novo
Agente é o segundo a ser morto em menos de 24 horas
Greve de motoristas de ônibus das Zonas Sul, Sudeste, Norte e Centro chega ao fim
Viação Real se comprometeu a pagar adiantamento quinzenal ainda nesta semana
Programa Acolhe Baixada é direcionado a pacientes de 14 anos a 25 anos que moram na região
Iniciativa visa a prevenção à gravidez não planejada e conta com a implantação de um contratecptivo no braço da jovem
