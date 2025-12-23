A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crimeReprodução
Grávida de 5 meses é encontrada morta com fio no pescoço na Rocinha
Polícia chegou a trabalhar com a hipótese de feminicídio, mas nova linha de investigação aponta suicídio
Hospital Municipal Souza Aguiar ganha novo setor de pediatria
Prefeito Eduardo Paes distribuiu presentes para crianças internadas
Carga de bebidas avaliada em mais de R$ 27 mil é recuperada na Zona Norte
Ocorrência aconteceu próximo ao acesso da comunidade de Manguinhos
Prefeitura instala contêineres de lixo no Morro do Trem
Equipamentos foram distribuídos em ruas da comunidade para organizar o descarte de resíduos
Dois adultos morrem e crianças ficam feridas após carro cair em canal em Guaratiba
Vítimas ainda não foram identificadas e causa do acidente é desconhecida
Hospital referência em transplantes enfrenta baixa nos estoques de sangue; veja como doar
Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF) necessita de doações para garantir os atendimentos
Suspeito de integrar quadrilha que aplica golpes em idosos é preso em Nova Iguaçu
Grupo entrava em contato com as vítimas para oferecer benefícios inexistentes e usava dados para fazer empréstimos sem autorização
