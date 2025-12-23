A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime - Reprodução

Publicado 23/12/2025 14:42 | Atualizado 24/12/2025 13:17

Rio – Uma mulher grávida de 5 meses foi encontrada morta, com um fio amarrado ao pescoço, dentro de casa, na manhã desta terça-feira (23), na Rocinha, na Zona Sul. O bebê também não resistiu. A Polícia Civil chegou a tratar o caso como feminicídio, mas indícios apontam que ela tirou a própria vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado por volta de 9h, Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, já estava sem vida quando a equipe de socorro chegou à residência, localizada na Travessa da Escada. Informações iniciais dão conta de que ela estava com sinais de facadas.

O corpo da vítima foi levado à maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. A direção do hospital divulgou que os médicos avaliaram as condições do feto e constataram que não havia possibilidade de salvá-lo. O bebê foi encaminhado para o IML.

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) também receberam chamado depois que Géssica deu entrada no Miguel Couto.

O caso chegou a ser investigado como feminicídio. O namorado de Géssica, e principal suspeito, foi detido com base em depoimentos preliminares e laudo da unidade médica, além de tentativa de fuga por parte dele.

Em apurações posteriores, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foram analisadas conversas armazenadas no telefone celular do suspeito. Além disso, nova perícia foi realizada por médico legista. Pelo conjunto de elementos técnicos e investigativos reunidos, a DHC aponta o suicídio como principal linha de investigação, que segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.