Prefeitura do Rio inaugura nova ala pediátrica do Hospital Municipal Souza AguiarReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/12/2025 12:44

Rio - O Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, ganhou um novo setor de pediatria, resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a primeira Parceria Público-Privada da Saúde no município, nesta quarta-feira (24).

O novo espaço, que conta com 59 leitos, passou por reforma estrutural e do parque tecnológico. O setor agora está adequado às normas de acessibilidade e com novos aparelhos de ar-condicionado, mobiliários, equipamentos e câmeras de vigilância.



“Nada mais simbólico do que poder entregar hoje algo que estávamos trabalhando há muito tempo. Estamos aumentando em 40% a capacidade de atendimento no setor de pediatria. Infelizmente alguns pequenos precisam ficar aqui na noite de Natal, mas o bom é saber que eles estarão bem cuidados, com todo o carinho e atenção, ao lado do pai, da mãe ou de algum responsável, com tratamento médico de qualidade”, afirmou o prefeito Eduardo Paes, que distribuiu presentes para alguns pacientes internados.



A pediatria funciona no sétimo andar do hospital e conta com integração entre os serviços, destinados a pacientes de 0 a 17 anos. Na nova configuração, o espaço conta com unidade de tratamento intensivo (UTI), com 10 boxes, sendo um deles de isolamento; nove enfermarias, com 36 leitos e dois isolamentos; e uma Sala Amarela, com 10 leitos e um isolamento.



O setor reabre também com um novo Espaço Infanto Juvenil, cinco postos de enfermagem, sala de estar para profissionais e acompanhantes, plantão médico e de enfermagem, sala de procedimentos, sala de reunião e banheiros.



“Essa é a pediatria de emergência mais importante da cidade. É a que tem o maior volume de atendimento na rede e agora está totalmente renovada. Com essa inauguração, avançamos na emergência pediátrica na cidade, com uma estrutura entre as melhores do mundo”, disse o secretário de Saúde, Daniel Soranz.



A autônoma Thamires Muller Mota, de 23 anos, que está com a filha de 4 anos internada desde 17 de dezembro, elogiou o atendimento. A pequena foi diagnosticada com púrpura, uma condição autoimune onde o corpo destrói suas próprias plaquetas, causando manchas roxas na pele e mucosas, além de risco de sangramentos, por exemplo, no nariz.



“Esse é um espaço muito bom para que as crianças possam se recuperar. O atendimento está sendo maravilhoso, minha filha está melhorando, está tudo correndo muito bem”, contou Thamires.

