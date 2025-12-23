Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 23/12/2025 21:29 | Atualizado 24/12/2025 13:19

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) chegaram a prender, na noite desta terça-feira (23), o suspeito de matar a namorada, grávida de cinco meses , na Rocinha, Zona Sul do Rio. Augusto Dias da Silva tentava fugir para Minas Gerais, mas foi localizado na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária. A ação contou com o apoio da 5ª DP (Mem de Sá), que ajudou a encontrá-lo nas imediações do terminal. Uma nova linha de investigação, no entanto, aponta que a mulher tirou a própria vida.

Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, foi encontrada morta dentro de casa, com um fio amarrado ao pescoço, na manhã desta terça-feira (23). O bebê também não resistiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 9h, a gestante já estava sem vida quando a equipe chegou à residência, localizada na Travessa da Escada.



O caso chegou a ser investigado como feminicídio. Augusto Dias foi detido com base em depoimentos preliminares e laudo da unidade médica, além de tentativa de fuga por parte dele.

Em apurações posteriores, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foram analisadas conversas armazenadas no telefone celular do suspeito. Além disso, nova perícia foi realizada por médico legista. Pelo conjunto de elementos técnicos e investigativos reunidos, a DHC aponta o suicídio como principal linha de investigação, que segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.



Família fala em crime motivado por ódio