Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, está foragido da JustiçaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 22/12/2025 16:50

Rio - O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (22), um cartaz para auxiliar nas investigações que possam levar à localização do policial militar Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos. Ele foi condenado a 46 anos de prisão por estuprar, matar e simular o suicídio do próprio sobrinho, de 12 anos.

A informação mais recente aponta que o criminoso estava no apartamento onde mora, no bairro de Copacabana, na Zona Sul, de onde acompanhou o julgamento, no fim de outubro deste ano.

O crime aconteceu em novembro de 2016, na casa da família, na Zona Sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o adolescente foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no quarto que dividia com o tio. A arma utilizada pertencia ao réu, que é tenente da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Segundo a polícia, Jeverson teria cometido ato libidinoso contra o sobrinho e, para encobrir o crime, atirou na vítima enquanto ela dormia. Posteriormente, um bilhete de despedida, supostamente escrito pelo menino, foi encontrado pela mãe. Para o Ministério Público, a escrita era falsa, e o réu teria tentado manipular a cena para simular o suicídio.

Contra o policial condenado há um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Júri de Porto Alegre (RS). Ele já é considerado foragido da Justiça.

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização de Jeverson Olmiro Lopes Goulart entre em contato pelos seguintes canais:

Central de Atendimento/Call Center: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.