Publicado 23/12/2025 00:00

Novo mínimo

O Dieese estima que o novo salário mínimo deve impactar em R$ 39,1 bilhões as contas da Previdência em 2026. O número ajuda a dimensionar o efeito em cadeia do reajuste: melhora a renda na base, mas amplia a pressão fiscal num sistema que já exige equilíbrio fino entre gasto social e sustentabilidade.

Ramagem e Eduardo

A Câmara decidiu cancelar os passaportes de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro por razões administrativas, após as ausências ligadas às viagens aos EUA. Pesam a condenação de Ramagem pelos atos de 8 de janeiro e a articulação política de Eduardo no exterior. A medida vira mais um capítulo de uma novela que insiste em se alongar.