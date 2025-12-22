Movimentação na Praia de Ipanema e Praia do Arpoador, nesta segunda-feira (22) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação na Praia de Ipanema e Praia do Arpoador, nesta segunda-feira (22) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 22/12/2025 19:23 | Atualizado 22/12/2025 22:47

Rio - Na semana do Natal, cariocas e turistas aproveitam os dias de recesso entre as festas de fim de ano para aproveitar as praias do Rio. Nesta segunda-feira (22), a Praia de Ipanema, na Zona Sul da cidade, reuniu crianças e famílias nas areias. O forte calor, aliado às ondas baixas, garantiu a diversão de quem escolheu se refrescar na orla.

Veja as fotos:

fotogaleria