Movimentação na Praia de Ipanema e Praia do Arpoador, nesta segunda-feira (22) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
O calor intenso registrado nesta segunda-feira foi provocado pelo posicionamento de um sistema de alta pressão, que manteve o tempo estável e as temperaturas elevadas. Ao longo do dia, o céu variou entre claro e parcialmente nublado, sem registro de chuva.
Os ventos ficaram fracos a moderados, com maior intensidade durante a manhã. As temperaturas permaneceram elevadas em relação ao dia anterior, com mínima de 18°C, registrada às 4h20 na estação Alto da Boa Vista, e máxima de 35°C, às 13h10, na estação Barra/Riocentro.
Para os próximos dias, a previsão indica ainda mais calor, com temperaturas que podem chegar a 40°C na quinta-feira (25). A noite de Natal também deve ser marcada por tempo quente. Na quarta-feira (24), o tempo segue firme, com sol forte ao longo do dia, sem previsão de chuva. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com temperatura mínima de 22°C e máxima de 28°C.
Entre esta segunda e a quinta-feira (22 a 25), a previsão para a cidade do Rio é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Os ventos seguem fracos a moderados, mais intensos na segunda e na terça-feira, enquanto as temperaturas permanecem elevadas.
O verão começou oficialmente às 12h03 de domingo (21) e se estende até às 11h45 do dia 21 de março de 2026. Com a chegada da estação, são esperados períodos de calor intenso, dando adeus aos dias mais amenos e chuvosos registrados na cidade na última semana.
