Ministro Dias Toffoli prorrogou liminar favorável ao governo do Rio - Rosinei Coutinho / STF

Ministro Dias Toffoli prorrogou liminar favorável ao governo do Rio Rosinei Coutinho / STF

Publicado 22/12/2025 21:10

Rio - O Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogou por mais seis meses as medidas temporárias que mantêm o estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e suspendem sanções aplicadas pela União. A decisão, tomada nesta segunda-feira (22) pelo ministro Dias Toffoli, tende a viabilizar a transição para o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Na decisão, o ministro relator da Ação Cível Originária (ACO) 3678 estendeu até junho de 2026 os efeitos da tutela concedida anteriormente, que afastou o aumento de 30% no valor das parcelas da dívida do estado com a União, imposto como sanção por suposto descumprimento do plano de recuperação fiscal.



Também ficou definido que as parcelas devidas em 2026 deverão levar em conta os valores não pagos em 2024 e 2025, somados ao montante de R$ 4,9 bilhões pagos em 2023, todos corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem aplicação de penalidades.



Ao analisar o caso, o relator considerou o cenário de transição normativa imposto pela Lei Complementar 212/2025, que instituiu o Propag, bem como a apreciação, pelo Congresso Nacional, dos vetos presidenciais ao texto legal. Segundo o ministro, esse contexto ainda demanda definição administrativa e política para que os entes federativos possam tomar decisões com segurança jurídica.



A decisão também levou em conta o risco de prejuízos à continuidade de serviços públicos e políticas essenciais caso fossem restabelecidas, de forma imediata, as sanções previstas no regime anterior. Para o relator, a suspensão temporária das penalidades preserva o equilíbrio federativo e cria condições para a construção de uma solução consensual entre o estado e a União.



No despacho, o ministro destacou que o prazo adicional não dispensa o Estado do Rio de Janeiro de adotar medidas concretas para viabilizar a adesão ao novo programa, inclusive no plano político e orçamentário. Ao final do período de seis meses, ou antes disso, caso haja consenso administrativo, as partes deverão se manifestar novamente nos autos para nova deliberação do Supremo.



Com a decisão, a tramitação da ACO 3678 permanece suspensa durante o prazo fixado, enquanto avançam as tratativas relacionadas à migração do Regime de Recuperação Fiscal para o Propag.

Governo celebra decisão

Para o governador Cláudio Castro, essa decisão foi vista com otimismo. "Essa decisão traz uma garantia para que possamos aderir ao Propag em condições justas e com segurança jurídica. Seguimos trabalhando com austeridade e com coragem pelo equilíbrio das finanças estaduais para assegurar a prestação de serviços públicos aos cidadãos fluminenses e para que o Rio de Janeiro nunca mais passe pelas dificuldades que passou", disse Castro.