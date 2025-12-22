Animais estavam abandonados em condições insalubres no interior da residência - Divulgação/SMPDA

Animais estavam abandonados em condições insalubres no interior da residênciaDivulgação/SMPDA

Publicado 22/12/2025 15:58

Rio – Seis cães vivendo em condições insalubres foram resgatados, na manhã desta segunda-feira (22), no interior de uma casa em ruínas, no bairro de Realengo, na Zona Oeste. Com risco de desabamento e as poucas paredes restantes comprometidas, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, responsável pela ação, os cachorros estavam em meio a entulhos, lixo, baratas e ratos. Os gatos que também viviam na residência se esconderam entre os escombros, o que impediu o resgate. A pasta garantiu que retornará com gatoeiras para apanhar os felinos. Vizinhos relataram aos agentes que o tutor dos bichos está internado e em coma.

Ainda segundo a secretaria, entre janeiro e novembro de 2025, houve 13.251 pedidos de resgate na Central 1746, o que representa um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 10.273 chamados. Atualmente, há na Fazenda Modelo, um abrigo municipal, 1.200 animais, muitos deles abandonados.

O secretário Luiz Ramos Filho destacou que esta época do ano é ainda mais propícia a abandonos: "No fim de ano, muitos tutores saem de férias, viajam e deixam para trás seus animais. Eu peço para que as pessoas tenham consciência. Abandonar animais, além de ser uma covardia, é crime e dá de dois a cinco anos de cadeia".

Ramos Filho aconselha aqueles que desejam ter um bichinho de estimação a procurarem a secretaria para adotar um animal que esteja abrigado na Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste.