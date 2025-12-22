Animais estavam abandonados em condições insalubres no interior da residênciaDivulgação/SMPDA
Cães são resgatados em condições insalubres dentro de casa em ruínas na Zona Oeste
Agentes encontraram os animais entre entulhos, lixo, baratas e ratos
Voos no Aeroporto Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Silvio Costa Filho afirmou que vai liberar cerca de 1,5 milhão de passageiros, e isso não afetará as operações do Galeão
Norte-americano é preso por estuprar e explorar sexualmente crianças no Rio
Criminoso se autodeclarava nas redes sociais como 'turista sexual' e 'passport bro'
STF prorroga permanência do estado do Rio no Regime de Recuperação Fiscal
Ministro Dias Toffoli estendeu até junho de 2026 os efeitos da tutela concedida anteriormente
Trabalhadores da Viação Real não chegam a acordo e mantêm greve para esta terça
Retorno só acontecerá após o pagamento de atrasados, garante sindicato
FOTOS: Na semana do Natal, banhistas lotam praias do Rio e calor pode chegar a 40°C
Para os próximos dias, a previsão indica ainda mais calor. Confira a previsão
